تراند الفن: ميسي بعد الفوز على الإكوادور: لم آتي للفوز بالجوائز الفردية نحن هنا من أجل حلم الجميع

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 06:09 صباحاً - تحدث ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، على فوز فريقه أمام منتخب الإكوادور، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا.

وقال ميسي في تصريحات صحفية: “‏لقد كانت مباراة صعبة، وكنا نعلم مدى صعوبة الخصم، وقاتلنا كثيرا حتى نجحنا في تسجيل الهدف”.

وأضاف: “أرضية الملعب لم تساعدنا كثيرا، ومنذ بداية البطولة ونحن نلعب في أرضيات سيئة، ولكن هذا ليس عذرا، فالأمر يؤثر على جميع المنتخبات”.

وواصل: “‏أريد تهنئة الفريق بسبب العمل الذي بذله، لقد كنا بعيدين عن أسرنا لأيام عديدة، ونحن لدينا هدف نريد تحقيقه، ‏وأنا لم آتي من أجل الجوائز الفردية، أتيت من أجل تحقيق حلم الجميع”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.