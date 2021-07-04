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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أدمن 24 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة
صحيفة المرصد: وثق الشيف أبو عمر عبر حسابه على سناب شات الطريقة الصحيحة لطبخ مظبي الدجاج.
وأوضح أبو عمر طريقة الطهي قائلا: “يتم رش كمية من الزبدة على الحجر ثم يتم وضع الدجاج عليه وذلك بدون ملح أوتتبيلة وتكون النار هادئة .
وأضاف يتم ترك الدجاج لمدة تتراوح من 5 لـ 7دقائق ثم يتم تقليبه على الحجر حتى يتم الطهي بشكل كامل ثم يوضع على الدجاح ملح أو فلفل أسود حسب الرغبة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: الطريقة الصحيحة لطبخ مظبي الدجاج على الحجر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.