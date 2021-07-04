تراند الفن: شاهد: الطريقة الصحيحة لطبخ مظبي الدجاج على الحجر

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏24 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد: وثق الشيف أبو عمر عبر حسابه على سناب شات الطريقة الصحيحة لطبخ مظبي الدجاج.

وأوضح أبو عمر طريقة الطهي قائلا: “يتم رش كمية من الزبدة على الحجر ثم يتم وضع الدجاج عليه وذلك بدون ملح أوتتبيلة وتكون النار هادئة .

وأضاف يتم ترك الدجاج لمدة تتراوح من 5 لـ 7دقائق ثم يتم تقليبه على الحجر حتى يتم الطهي بشكل كامل ثم يوضع على الدجاح ملح أو فلفل أسود حسب الرغبة.

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