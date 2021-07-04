نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اكسسوارات الجوال اوفر عروض عيد الأضحى من اكسترا extra السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا اكسسوارات الجوال اوفر دائمًا مع أقوى الخصومات وتخفيضات اكسترا extra في المملكة السعودية، وارخص عروض عيد الأضحى المذهلة بأسعار أكثر من رائعة، حيث يقدم متجر اكسترا الإلكتروني مجموعة متنوعة من أفضل وأرخص عروض السعودية، وتسري نشرة عروض اكسترا لهذا الشهر في الفترة من 1 يوليو 2021 وحتى 24 يوليو 2021، ويمكنكم تصفح نشرة عروض اكسترا من خلال موقع اكسترا الإلكتروني وإتمام عملية الشراء من اكسترا اون لاين أثناء التصفح، كما يقدم للعملاء تسهيلات الدفع والمرونة في خدمات التقسيط، بالإضافة إلى خدمات توصيل مجانًا والتركيب أيضًا، ويمكنكم تصفح صور عروض اكسترا اكسسوارات الجوال في التالي.

عروض اكسترا اكسسوارات الجوال اوفر

يمكنك الشراء الآن من موقع اكسترا أونلاين والاستمتاع بخدمات التصفح وخطوات عملية شراء سهلة وبسيطة فقط بنقرة واحدة، بإمكانك التصفح من خلال الموقع الرسمي لمتجر extra السعودية، والاستمتاع بالتخفيضات خلال فترة عيد الأضحى المبارك في أي مكان بالمملكة، فقط يفصلك عن منتجك المفضل ضغطة زر أو نقرة، وذلك من خلال النقر على اشتري أونلاين وإتمام إختيار منتجاتك المفضلة، ونختص بالذكر اليوم تخفيضات اكسسوارات الجوالات من اكسترا، التي يبحث عنها البعض بمواصفات عالية الجودة تتمتع بالأصالة والضمان التام لسلامة إستخدامها، وإليكم صور الخصومات:

ابل ايربودز + غطاء شحن متوفر باللون الأبيض من الجيل الثاني بسعر 569 بدلًا من 769 ريال سعودي.

هواوي فري بودز 3 آي متوفر باللون الأحمر والأبيض والأسود بسعر 329 ريال سعودي.

ساعة ابل الإصدار 6، مزودة بـ جي بي اس، سوار أحمر رياضي و إطار أحمر اللون مقاس 44 ملم بسعر 1519 بدلًا من 1969 ريال سعودي.

اكسترا extra

لمحبي الألعاب تعرض لكم نشرة خصومات اكسترا في حملة عروض العيد ارخص واوفر مجموعة من مستلزمات ألعاب الفيديو بمواصفات مذهلة عالية الجودة، والتي تشتمل على أجهزة الشاحن المتنقل، سماعات لاسلكية، سماعات الألعاب المزودة بمايك بجودة صوت عالية النقاء، بالإضافة إلى أنواع الكابلات المخصصة للألعاب، وفيما يلي صور ارخص تخفيضات اكسترا السعودية:

سماعة العاب لاسلكية مخصصة للإكس بوكس، متوفرة باللون الأسود بسعر 499 ريال سعودي.

سماعة جيم ماستر للألعاب مخصصة للمحترفين مع مايك، تعمل على كلًا من أجهزة الكمبيوتر والالعاب + مدخل أي يو اكس 3.5 بينما يبلغ طول السلك 2 متر بسعر 179 بدلًا من 219 ريال سعودي.

كابل شحن خاص بأجهزة بلاي ستيشن 4 طوله 1.8 متر متاح باللون الأزرق بسعر 24 ريال سعودي.

نقلنا لكم مجموعة متنوعة من عروش اكسسوارات الجوال من اكسترا extra بالسعودية، والتي توفر الكثير من الوقت والجهد، بينما تتمتع بمواصفات مذهلة من حيث الخامات المستخدمة وجودة التصنيع، ويضمن لك متجر extra منتجات الكترونية اصلية تسهل من عملية استخدامها وتضمن لك الفاعلية التامة والكفاءة في الاستخدام، نتابع معكم أخر التخفيضات واجدد عروض عيد الأضحى المبارك من جميع متاجر السعودية فتابعونا لمعرفة المزيد من العروض.