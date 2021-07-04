تراند الفن: يوسف زيدان: تلقينا التاريخ مشوهًا والحاكم بأمر الله جعل مصر امبراطورية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 08:09 صباحاً - حل الدكتور يوسف زيدان على ضيفا على برنامج باب الخلق الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد على قناة النهار، يوم الجمعة الماضي، وتحدث فيه عن الحاكم بأمر الله وعن روايته “حاكم” جنون ابن الهيثم، وقال زيدان أننا تلقينا تاريخًا مشوهًا ومزيف، وقد وصل الحاكم للناس بصورة خاطئة.

وأضاف: أن الحاكم قد تسلم حكم مصر صغيرًا يافعًأ وهو في عمر الحاجية عشر وسته أشهر فقط، وكانت البلاد تعاني من الفسوق والانحلال ومليئة بالفوضى والإجرام، تسلم مصر في حالة ضعف وتركها امبراطورية كبيرة، خلال 25 سنة حكم.

وقال أنه من الحكام القلائل في التاريخ الذين اهتموا بالقراءة، وأشاد بإنشائه دار الحكمة والتي كانت أكبر مكتبة في العالم وقتها، وحكي أنه كان بالمكتبة كتاب نادر لا يوجد منه سوى نسخة وحيدة، وقفه أحدهم للمكتبه واشترط أن لا يخرج من المكتبة أبدًأ، وكان الحاكم يريد أن يقرأه، فلما علم بأمر الوقف وشرط صاحبه، أمر أن تصنع له دكة هناك، وذهب إلى المكتبه كي يقرأه، وأصبحت دكة الحاكم ركنه هناك فكان يذهب لاطلاع على الكتب ويجلس عليها.

وأوضح كيفية كتابة الرواية التاريخية، قائلًا أن الكاتب لايخدش الشخصيات التاريخية الحقيقية، ولا يقترب منها، إنما يتحرك من خلال الشخصيات الروائية الأخرى، فمن خلال الشخصيات الروائية نجعل الشخصية التاريخية أكثر نصوعًا، وقال أنه لكي يدخل شخصية مطيع الذي درس مع ابن الحاكم، التقى صديق له كان زميلاً دراسيًا لملك الأردن، حتى يعرف مقدار انعكاس الزمالة عليه.

يوسف زيدان هو كاتب ومفكر مصري، وباحث في التراث العربي والمخطوطات، وكان مديرًا لقسم المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، له العديد من الأعمال الكتابية المتنوهة بين روايات وأبحاث وتحقيقات وفهرسة، منهم المقدمة في التصوف، عبد الكريم الجيلي فيلسوف الصوفية، الفكر الصوفي عند عبد الكريم الجيلي، شعراء الصوفية المجهولون، وشرح مشكلات الفتوحات المكية، والمتواليات، عزازيل، النبطي، وحاكم.

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