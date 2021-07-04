تراند الفن: علي جمعة‬⁩: المنتحر ليس كافرا لكنه «قليل الأدب مع ربنا»

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏31 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن المنتحر يرمي نفسه في وجه الله، وهذا لا يصح، «الانتحار مش بس حرام أو غلط ولكنه عيب وبيعمل حاجة فيها قلة أدب مع الله»، لافتا أن المنتحر يغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه في أشد الحاجة إلى الدعاء.

وأضاف «جمعة»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، أنه عند وقوع ابتلاء يقع بعض الأفراد في ذنب الانتحار، مؤكدا أن المنتحر ليس بكافر وإنما يعد حراما وصاحبه ارتكب ذنبًا كبيرًا سيعاقب عليه عند الله.

وأوضح مفتي الديار المصرية السابق أن الدنيا ليست دار الراحة والسعادة وإنما هي دار الاختبار والابتلاء.

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