تراند الفن: توصيات هامة لمزارعي محصول الجوافة خلال شهر يوليو

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 08:09 صباحاً - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر يوليو.

و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم المعاملات

متابعة إزالة الحشائش

ثانيا: التسميد

-التسميد بسلفات النشادر بمعدل 300 جم شهريا تقسم علي دفعات أسبوعية بالتبادل مع 150 جم سلفات بوتاسيوم شهريا علي دفعات أسبوعية

وفي الأراضي الثقيلة تضاف الدفعة الثالثة بمعدل 1 كجم سلفات نشادر

أما الأشجار حديثة النمو غير المثمرة فيفضل اضافة الآزوت علي دفعات شهرية حسب عمر الشجرة ويضاف 4/3 كجم سلفات بوتاسيوم لكل شجرة نثرا في منطقة الشعيرات الجذرية مع خلطه بجزء من تراب التربة.

ثالثا: الري

السنة الأولى 18 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 25 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 35 لتر/ الشجرة

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