تراند الفن: عمان تبدأ تطعيم الفئات بعمر 18 عاما فما أكبر بلقاح فيروس كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 08:09 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة العمانية، أنها ستبدأ اليوم الأحد، في تطعيم الفئة العمرية من 18 سنة فما فوق، باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد المرض.

ودعت الصحة العمانية، الفئة المستهدفة بالتطعيم، إلى الحجز المسبق عبر خدمة التسجيل الإلكتروني، لتلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك من خلال تطبيق مخصص لحجز “ترصد بلس”، أو موقع الوزارة، قبل التوجه للمراكز الحكومية المعتمدة لتلقي اللقاح.

وسجلت سلطنة عمان حتى الآن إصابات بإجمالي 271 ألف حالة إصابة، فيما وصلت حالات الشفاء إلى 237 ألف حالة، والوفيات إلى 3140 حالة وفاة.

وبالنسبة لعمليات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وصل عدد المتلقيين للقاح بجرعة واحدة على الأقل 854.274 شخص، بنسبة 17.2% من السكان، فيما بلغ عدد متلقي جرعتين حتى الآن 213.569 شخص، بنسبة 4.3%.



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