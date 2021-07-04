تراند الفن: المغرب تبدأ حملة تطعيمات عامة لتسريع عملية التلقيح ضد فيروس كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 09:09 صباحاً - تبدأ المغرب اليوم الأحد، حملة تطعيمات عامة في مراكز التلقيح، بهدف تسريع عملية تحصين المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك وسط مطالبات شعبية بزيادة وتيرة التلقيح ضد الفيروس.

وناشدت وزارة الصحة المغربية، الموطنين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، والذين لم يتلقوا اللقاح بعد، بالتوجه إلى مراكز التلقيح التي تفتح أبوابها أمامهم طوال أيام الأسبوع.

وشددت وزارة الصحة المغربية، على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، والمضي قدما في عملية مواجهة الجائحة والحفاظ على المكتسبات التي حققتها في عملية التطعيم، وفق قولها.

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