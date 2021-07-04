تراند الفن: النادي المصري يدعو محمود الخطيب لحضور وضع حجر الأساس لملعبه الجديد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏55 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة

دعى نادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، لحضور احتفالية كبرى لوضع حجر الأساس لاستاد النادي المصري الجديد، اليوم الأحد.

وأرسل سمير حلبية إلى محمود الخطيب دعوى خاصة للحضور غدًا إلى بورسعيد، في احتفالية وضع حجر الأساس للاستاد.

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