تراند الفن: فينجادا: أتمني فوز الأهلي بدوري الأبطال ولا بد من وجود تكافؤ الفرص في الدوري

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 09:09 صباحاً - وجه البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، الشكر لإدارة نادي الزمالك بعد التكريم الذي حظي به مؤخرًا.

وقال نيلو فينجادا، في تصريحات تليفزيونية إنه يتوجه بالشكر لإدارة نادي الزمالك الحالية التي قامت بتكريمه خلال احتفالية القلعة البيضاء، كما أن النادي الأبيض هو السبب في تواجده داخل الكرة المصرية.

وواصل حديثه قائلًا: “عقدي مع الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة عام، ويمكن التجديد لمدة عام آخر بالتراضي”.

وتطرق في حديثه عن النادي الأهلي قائلًا: “أتمنى فوز النادي الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم صعوبة المهمة لأن ذلك يفيد الكرة المصرية”.

أما عن رأيه في المنافسة على لقب الدوري الممتاز فقد أوضح أن الزمالك يتربع على عرش الصدارة بفارق كبير من النقاط ولكن مازال الأهلي لديه العديد من المباريات المؤجلة.

واختتم حديثه: “الدوري المصري صعب ولا يمكن التنبؤ بالبطل، وأطالب بلعب جميع المباريات لتساوي الفرق في الفرص، وتحقيق التكافؤ بين الأندية”.

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