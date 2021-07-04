تراند الفن: رئيس ” إسلسكا”: برنامج تأهيل العاملين بالجهاز الحكومي بمنحة من الجامعة لتأهيل وتدريب 1500 موظف حكومي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 09:09 صباحاً - قالت الدكتورة نادية العارف، رئيس جامعة إسلسكا، إن برنامج تأهيل ورفع قدرات وكفاءات شباب العاملين بالجهاز الحكومي بالدولة تم بمنحة من جامعة إسلسكا قدرها 70 مليون جنيه لتأهيل وتدريب 1500 موظف حكومي.

وأضافت أن الهدف هو توفير الخبرة، والكوادر البشرية، المجهزة والمؤهلة للتعامل مع أدوات العصر، مستطردة أنه بدلا من استعانة الأجهزة الحكومية بخبراء من الخارج توفيرهم من الداخل، مؤكدة أنه يوجد الآن خبراء من كافة المجالات في الأجهزة الحكومية.

وقالت إحدى طالبات برنامج “ ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة إسلسكا”، إنها مرت بثلاث مراحل، أولها أساسيات الإدارة، دبلوم إدارة الأعمال الحكومية، وماجستير إدارة الأعمال، مشيدة بدور الأساتذة، والتي كانت دورا أسايا في تغير ثقتهم بأنفسهم، ومهارات التواصل.

وأضافت أن هذه البرامج عززت عدة مشاريع قابلة للتطبيق في عدة مجالات، مستطردة أن رحلة الماجستير صعبة لكنها تستحق كل التعب والمجهود لسنتين وفي النهاية الوصول لهدف مهم.

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