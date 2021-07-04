تراند الفن: وظائف إدارية شاغرة لدى شركة أرامكو للتجارة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أعلنت شركة أرامكو للتجارة- التابعة لشركة أرامكو السعودية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الظهران.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل المخاطر التشغيلية.

– محلل الرقابة الداخلية.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:هنا.

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