تراند الفن: اليوم.. أولى جلسات محاكمة 10 متهمين بالتجمهر والقتل العمد في المطرية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 09:09 صباحاً - تنظر الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أولي جلسات محاكمة 10 متهمين بالتجمهر والتأثير علي السلطات العامة في إعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التجمهر والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية حال كون بعضهم حاملين للأسلحة النارية والذخائر علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت لهم تهمة قتل إثنين من المواطنين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية ” فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات ” قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بتقرير الصفة التشريحية علي النحو المبين بالتحقيقات.

وشرعوا في قتل ثلاثة مواطنين آخرين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية ” فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات ” قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية علي النحو المبين بالتحقيقات.

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