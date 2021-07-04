تراند الفن: معهد الإدارة العامة يفتح باب التسجيل في البرامج الإعدادية لحملة الشهادة الثانوية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أعلنت “رئاسة الحرس الملكي” بالتعاون مع معهد الإدارة العامة عن فتح التقديم لحملة الثانوية على برامجه الإعدادية ضمن مشروع التوظيف المبتدىء بالتدريب، اليوم الأحد.

وتحسب فترة التدريب في المعهد ضمن سنوات الخدمة العسكرية، كما تصرف مكافأة شهرية قدرها 1,000 ريال خلال فترة الدراسة، وتأمين طبي بالإضافة إلى إمكانية العلاج بمستشفيات القوات المسلحة.

والبرامج هي: برمجة الحاسب الآلي- السكرتير التنفيذي- إدارة سلاسل الإمداد.

ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة، ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على ألا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه.

كما يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة “قسم العلوم الطبيعية – قسم العلوم الإدارية والاجتماعية – قسم العلوم الشرعية”، أو المعاهد العلمية حسب شروط كل برنامج. ولا يقبل من هو حاصل على شهادة الثانوية الصناعية أو الزراعية أو معهد إعداد المراقبين أو المعاهد الصحية.

وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وألا يكون مطرودا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب، ولا يقل عمره عن 17 عاما ولا يزيد عن 30 عاما، ولا يقل طوله عن 170 سم وان يكون الوزن مناسباً لطوله وأن يكون ذو بنيه جيده تتناسب مع طوله.

يبدأ التقديم اعتباراً من اليوم الأحد عبر بوابةالبرامج الإعدادية بالمعهد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.