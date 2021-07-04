تراند الفن: الزمالك يدخل معسكرًا مغلقا استعدادًا للقاء المحلة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة غزل المحلة بالدوري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره غزل المحلة في التاسعة مساء غدا الاثنين، على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بعد انتهاء مران اليوم، قائمة الفريق التي ستدخل معسكر مغلق استعدادًا للمباراة.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين خلال مران أمس من أجل تحفيزهم للفوز بمباراة غزل المحلة المقبلة وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة الاحتفاظ بمقدمة جدول الدوري الممتاز، كما طالبهم بمواصلة التركيز من أجل إسعاد الجماهير البيضاء.

ويحتل الزمالك صداره جدول ترتيب المسابقة برصيد 61 بعدما خاض 27 مباراة، ويحتل غزل المحلة المركز 13 بعدما خاض 27 مباراة برصيد 32 نقطة.

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