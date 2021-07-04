تراند الفن: داعية مصري يثير جدلاً واسعاً بفتوى غريبة عن الآثار

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد: أثار الداعية المصري محمد حسان، جدلاً واسعاً بفتوى غريبة بشأن التنقيب عن الآثار.

وقال محمد حسان في برنامج تلفزيوني، خلال سؤاله عن فتوى التنقيب عن الآثار:” إن كانت هذه الآثار في أرض تملكها أو في بيت لك فهي حلال لك وليس من حق دولة ولا مجلس ولا أي أحد أن يأخذها لأنها وجدت على أرضك فهي ملكك”.

تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد محمد حسان، موضحا أن كلام الداعية قد أباح لعديد من ضعاف النفوس أن يتخذوا من تلك الفتوى حجة للتنقيب عن الآثار واستخراجها وبيعها لصالحهم.

وأشار إلى أنهم تناسوا أن تلك الآثار هي ملك للدولة وأن لها حق التصرف فيها، مبينا أن الداعية لم يلفت أن كلامه هذا قد أباح جريمة نهب الآثار وشرعها، بحسب “العربية نت”.

وأوضح: “فلو تم القبض على أحد منهم بتهمة التنقيب عن الآثار واستخراجها لقال إن الشيخ قد أباح ذلك في فتواه”، فيما التمس سمير صبري في بلاغه إصدار الأمر بالتحقيق في الواقعة وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.