تراند الفن: تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 4-7-2021

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:09 صباحاً - استقر سعر جرام الذهب في مصر لدى سوق الصاغة اليوم الأحد 4 يوليو 20201، بدعم استقرار الأسعار العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:-

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 889 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22 سجل مستوى 815 جنيهًا.

سعر جرام الذهب 21 الأكثر مبيعًا في السوق المحلي 778 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 662 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب سجل مستوى 6 آلاف و224 جنيهًا.

بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة ، من أدنى مستوى في شهرين سجله خلال الأسبوع ، حيث ضعف الدولار مع فشل المراهنات على إمكانية تشديد السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي بعد تقرير الوظائف الأمريكي القوي الذي أظهر مع ذلك ارتفاعًا طفيفًا في معدل البطالة، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.3٪ إلى 1781.77 دولارًا للأوقية بعد أن قفز إلى 1794.86 دولارًا ، وهو أعلى مستوى منذ 18 يونيو.

وأظهرت البيانات زيادة الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 850 ألف وظيفة ، على الرغم من ارتفاع معدل البطالة إلى 5.9٪ من 5.8٪ في الشهر السابق.

وكان مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد اقترحوا مؤخرًا أن يبدأ البنك المركزي في تقليص مشترياته من الأصول هذا العام.

قال فيليب ستريبل ، كبير استراتيجي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو ، إنه من غير المرجح أن تثير البيانات اندفاع بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف التحفيز أو البدء في رفع أسعار الفائدة.

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