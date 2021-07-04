تراند الفن: مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-7-2021 والقنوات الناقلة.. سموحة ضد الأهلي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يقدم موقع “القاهرة 24” جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-7-2021، في ملاعب العالم المختلفة، وأبرزها مواجهة سموحة ضد الأهلي، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأحد

المقاولون العرب ضد طلائع الجيش – الساعة الخامسة مساء – قناة On time Sports 1 HD

بيراميدز ضد إنبي – الساعة السابعة مساء – قناة On time sports 2 HD

سموحة ضد الأهلي – الساعة التاسعة مساء – قناة On time Sports 1 HD

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الأحد

تامبينس روفرز ضد جيونبك هيونداي موتورز – الساعة الثانية عشر ظهرًا

راتشابوري ضد بوهانج ستيلرز – الساعة الثانية عشر ظهرًا

ناجويا جرامبوس ضد جوهور دارول تاكزيم – الساعة الرابعة عصرًا

جامبا أوساكا ضد تشيانجراي يونايتد – الساعة السادسة مساءً

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