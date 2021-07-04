تراند الفن: دراسة حديثة تحسم الجدل بشأن ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد: كشفت دراسات عديدة عن أضرار ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة، إلا أن بحثا جديدا أثبت عكس ذلك.

ارتداء الكمامة أثناء الرياضة

ووفق دراسة أجراها مستشفى “كليفلاند كلينيك”، تم اختبار تأثير ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة، وذلك بإخضاع عدد من الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة، ومتوسط أعمارهم 37 سنة، للمشي حتى الإرهاق.

وتبين للباحثين عدم ظهور أي مشاكل تتعلق بالسلامة أثناء التمرين مع ارتداء أي نوع من الكمامات، كما لم تظهر شاشات المراقبة ضربات قلب غير طبيعية، أو انخفاضا خطيرا بنسبة الأوكسجين.

عدم ارتياحهم

وبحسب “سكاي نيوز”، ذكر موقع “يو بي آي” للأنباء، أن السبب الرئيسي لتوقف المشاركين عن الجري، كان بسبب عدم ارتياحهم من ارتداء قناع الوجه.

وطبقا للدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة “جاما”، فإن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مشكلات في القلب أو الرئة، لم يشاركوا في البحث، حيث يتوجب عليهم استشارة طبيبهم قبل ممارسة الرياضة، سواء كان ذلك مع كمامة أو بدونها.