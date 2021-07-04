تراند الفن: وزارة الهجرة توضح كيفية استخراج الأوراق الثبوتية المصرية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أوضحت وزارة الدولة للهجرة من خلال اللواء ناصر درغام، عضو الهيئة الاستشارية لوزارة الهجرة، أن المصري بالخارج الراغب في استخراج جواز سفر مصري وهو غير مالك لبطاقة الرقم القومي، يستطيع أن يُصدر جواز سفره من خلال شهادة الميلاد، مؤكدًا على أن الامر استثنائي فقط للمصر بالخارج، ولا يجوز للمصري بالداخل استخدامه بل يجب أن يكون لديه بطاقة رقم القومي.

وفيما يخص رغبة استخراج شهادة ميلاد مصرية لأحد أبناء مصر بالخارج ليستطيع النزول إلى مصر بصحبه والديه، أوضحت الوزارة أنه يمكن من خلال شهادة الميلاد الأجنبية استخراج واحدة مصرية عبر إرسال الأولى إلى أحد الأقارب في مصر حتى الدرجة الثالثة، وبعد ذلك إرسالها إلى حيث تقيم الأسرة في الخارج بأي من الوسائل المتاحة، مشيرا إلى أنه بمجرد ثبوت الجنسية للأب والأم يعطي الحق لهم في اصطحاب الابن أو الابنة إلى مصر من خلال شهادة الميلاد الأجنبية بصفتها مصرية، والأجنبي يدفع 25 دولار في المطار رسوم التأشيرة.

وبالنسبة للمصري بالخارج الذي انتهى جواز سفره ويريد العودة إلى مصر، صرحت الوزارة أنه يجوز استخدامه للدخول إلى المطار المصري أو المنافذ البحرية والجوية دون أي مشكلة حتى وإن كان منتهي، لافتة إلى أن الإجراءات التي يسير عليها تتضمن أخذ إقرار علي الشخص بأنه سيجدد جواز السفر بعد وصوله للبلاد.

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