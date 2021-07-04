تراند الفن: “معرض الكتاب” يستقبل 62 ألف زائر.. ويشهد إقبالا كثيفا من الجمهور

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يبدأ معرض القاهرة الدولي للكتاب فتح أبوابه أمام الزائرين، في اليوم الرابع، في تمام الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً، ويشهد المعرض في دورته 52 إقبالا شديدا من الجمهور منذ أول يوم، حيث وصل عدد الزائرين أمس إلى 62 ألف زائر.

الجدير بالذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تضم 756 جناحًا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 1218 ناشرا، وتشارك فيه 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية هي، السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتيريا، الصومال، و 12 دولة آسيوية هي العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشهد المعرض لأول مرة منصة رقمية تشمل كافة التفاصيل والخدمات، التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع، داخل قاعات المعرض، وللحصول على تذكرة الزيارة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: www.cairobookfair.gebo.gov.eg.

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