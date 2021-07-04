تراند الفن: تحرك برلماني بشأن تأثير مُخرجات قمة السبع على الساحة الدولية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 12:09 مساءً - تقدم النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة، موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مُخرجات قمة مجموعة السبع ومدي تأثيرها على الساحة الدولية.

وأوضح الخولي في طلب الإحاطة الذي تقدم به، منذ قليل، أن أبرز قرارات قمة مجموعة السبع دعم المشروعات المُتعلقة بمواجهة التغير المناخي العالمي، وزيادة إجمالي المساهمات في معالجة قضية المناخ، مع إقرار خطة “إعادة بناء العالم بشكل أفضل لتطوير البني التحتية في الدول النامية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، فضلاً عن إقرار اتفاق لإصلاح النظام الضريبي العالمي، والاتجاه إلى فرض ضريبة موحدة على الشركات التكنولوجية العملاقة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه من الممكن أن تدفع مصر تلك القضايا ذات التأثير على المشهد الدولي بما يتوافق مع السياسة الخارجية المصرية؛ وذلك من خلال دورها الفاعل والمحوري إقليميًا ودوليًا.

وطالب النائب، خلال طلب الإحاطة، وزارة الخارجية والجهات المَعنِية ببحث إمكانية التعاطي مع مُخرجات قمة مجموعة السبع، وذلك من مُنطلق تعزيز الشراكة الدولية لمواجهة تلك التحديات العالمية، على أن يحال موضوع طلب الإحاطة إلى لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه .

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