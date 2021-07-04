تراند الفن: ولادة طفل بلفظ الجلالة على أذنه في الأقصر

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 12:09 مساءً - شهدت قرية أصفون التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوبي الأقصر، ولادة طفل بلفظ الجلالة على أذنه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور الطفل وسط حالة تعجب وتسبيح إثر دهشتهم من الحالة، ولكونها أول حالة تشهدها المحافظة.

وقال عثمان العريان، أحد اهالي قرية أصفون، إن الطفل رضوان كروش، مولود حديثا بلفظ الجلالة مدونًا على أذنه، مشيرا إلى أن الواقعة تعكس رسالة لندرك عظمة الخالق، مختتمًا بسبحان الله، ونبارك للصديق على ولادة الطفل.

يشار إلى أن الأقصر شهدت عدة حالات لولادة نادرة خلال الفترات الماضية منها ولادة طفلة بشعر أبيض، وطفل آخر بالبطن البرقوقية.

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