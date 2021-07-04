تراند الفن: “التضامن” تعلن عن توافر عدد من فرص العمل بالأسمرات

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 12:09 مساءً - أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، أن مجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بحاجة لعدد من العاملين لشغل الوظائف التالية:

– مدير تدريب وإنتاج.

– أخصائي نفسي، شرط أن يكون خبرة في تطبيق اختبارات الذكاء.

– أخصائي سيكوموتر.

– أخصائي تكامل حسي.

– سياحة وفنادق “إناث فقط”

– أفراد أمن.

وأشارت إلى أنه يجب توافر بعض الشروط لشغل الوظائف ومنها:

– ألا يزيد السن عن 25 عامًا لوظائف أخصائي نفسي، أخصائي سيكوموتر، أخصائي تكامل حسي، سياحة وفنادق، وأفراد أمن.

– مؤهل “تربية فنية” أو “اقتصاد منزلي” لوظيفة مدير تدريب وإنتاج.

– مؤهل متوسط لوظيفة أفراد الأمن.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التدريب والتصميم والإنتاج لمدير التدريب والإنتاج.

– يشترط أن يكون مصري الجنسية ومن قاطني القاهرة أو الجيزة أو القليوبية.

خطوات التقدم للوظيفة:

يجب ملء الاستمارة الخاصة بالتقديم مرفق معها السيرة الذاتية، والمؤهل الدراسي، وصورة بطاقة الرقم القومي، بمقر مجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات، أو بمقر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، اعتبارا من أمس السبت وحتى السبت الموافق 17 يوليو.

وأكدت المؤسسة، أنها قطاع خاص وليست حكومية، موضحة أن العاملين يخضعون لفترة تدريب 3 شهور، ويتم عمل عقد سنوي بعد فترة الاختبار تجدد سنويًا برغبة الطرفين، كما يتم التأمين على العاملين صحيًا واجتماعيًا.

وأوضحت، أن الاختبارات ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو بمقر مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات.



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