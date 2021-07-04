تراند الفن: متى يتم تطبيق الحد الأعلى للمخالفات؟.. «المرور» يوضح

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 12:09 مساءً - كشفت الإدارة العامة للمرور، متى يتم مضاعفة غرامة المخالفة أو تطبيق الحد الأعلى في النظام الجديد للمرور.

وأكدت الإدارة رداً على أحد الاستفسارات، أن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.

وفي سياق متصل، أوضح المرور أحقية قائد المركبة في الاعتراض على المخالفات التي تم تسجيلها بمواقع لا توجد بها لوحات إرشادية.

وقال: “إن قائد المركبة يمكنه في تلك الحالة مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها”.

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