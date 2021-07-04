تراند الفن: وزيرة التجارة تناقش إنشاء المنطقة الصناعية الكبرى مع نظيرها العراقي (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 12:09 مساءً - تعقد نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، لقاءً موسعا مع منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن في العراق، لمناقشة أوجه التعاون الاقتصادي المشترك، على رأسها المنطقة الصناعية المشتركة بين مصر والأردن والعراق، وفق مصادر مطلعة.

وتسعى مصر للدخول في شراكة مع العراق والأردن، لإنشاء أكبر منطقة اقتصادية “صناعية وتجارية” مشتركة بين الدول الثلاث، من أجل تعزيز القدرات الصناعية والاستغناء عن أكبر قدر ممكن من الاستيراد، على أن تكون هذه المنطقة على مساحة تقرب من ألف فدان، تسهم بتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل.

وتتواجد الآن وزيرة التجارة في العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والعراق وبصفة خاصة في القطاعين التجاري والزراعي.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لمسئول حكومي عقب الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة العراق الأسبوع الماضي، والتي تمثل أساساً راسخاً لتعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، وكذا على المستوى الإقليمي وتستهدف متابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال القمة الرئاسية.

وقالت جامع إن الزيارة تستهدف بحث كافة الموضوعات والملفات الاقتصادية على المستويين الثنائي والإقليمي وكذا استعراض فرص وإمكانيات تعزيز التعاون المشترك بين مصر والعراق، في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل اللوجيستي والتعدين وكذا نقل الخبرة المصرية في إنشاء المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة للجانب العراقي، بالإضافة إلى بحث تفعيل العمل المشترك بين مصر والعراق والأردن، لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية المتفق عليها بين القيادة السياسية بالدول الثلاث.

توفر 100 ألف فرصة عمل.. تفاصيل المنطقة الصناعية المشتركة مع العراق

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