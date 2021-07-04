تراند الفن: أول تعليق من الفنانة هالة صدقي على حبس زوجها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 12:09 مساءً - صحيفة المرصد: علقت الفنانة المصرية هالة صدقي على حبس زوجها 30 يومًا بسبب امتناعه عن دفع مبلغ مليون و100 ألف جنيه مجمل المصروفات الدراسية لابنيهما.

وقالت هالة صدقي:”في الحقيقة هذا شيء لا يسعدني لأن في بيت اتخرب ونتج عن الأزمة ظهور سيئ لشخصين أمام المجتمع، وكنت أتمنى ألا يدفعني زوجي للوصول إلى هذه الدرجة والملاحقة في المحاكم، وهذه الخطوة كانت مؤجلة 7 سنوات لي على أمل أن تصل العلاقة بيننا إلى قدر من الثقافة والاحترام المتبادل”.

وأوضحت: “هو من ضغط عليّ بكل وسائل الاستفزاز حتى اضطررت لهذه الخطوة”، لافتة إلى أن زوجها حاول كثيرا الصلح ولا زال.

وأبانت:”أنا لا أرفض الصلح ولكن ليس لدي ضمان كافٍ يؤكد لي تحوله للأصلح، ولكن هذا الشخص لديه سلاح أنني مشهورة ومعروفة فيحاول تدميري أمام جمهوري، ومع احترامي له أنا لا أطلب منه نفقة أو أي شيء لأنه عمره ما صرف على الأولاد ولا علي من يوم ما اتجوزنا وأنا متجوزاه وعارفة ظروفه من الأول، وراضية ولكن يجب علي الدفاع عن نفسي وأولادي وأموال أولادي”، بحسب موقع “صدى البلد”.

وأشارت إلى أنها تعرضت للكثير من التهديدات والشتائم والتشهير من قبل زوجها، موضحة أنه يعلم أن نقطة ضعف أي أم هي أبناؤها، ومع ذلك “استخدم أقذر الأسلحة وكنت أتمنى أن يواجهني برجولة ويقول مثل هذا الكلام في مصر وفي وجهي، لكن عندما يقول مثل هذا وهو في الخارج فهذه ليست رجولة”.

وحول سلوك زوجها تجاه أبنائها، ذكرت: “زوجي حتى الآن يمنع أولادي من السفر، ومع ذلك يكذب ويقول عكس ذلك، ويطلب مننا الذهاب للسفارة الأميركية، وكم الكذب مش طبيعي، وللمرة الأخيرة لو أنت مريض يجب أن تتعالج لأن ذلك ليس عيباً”.