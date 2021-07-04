تراند الفن: جامعة جدة تُطلق برنامج التحوّل الرقمي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 01:09 مساءً - أطلقت جامعة جدة اليوم برنامج التحوّل الرقمي الذي يُعنى بتطوير منظومة العمل الرقمي من خلال تحسين السياسات والإجراءات وإعادة هندستها وتطويرها، في ضوء المعايير الوطنية، وأفضل الممارسات العالمية لتقديم تجربة رقمية مميزة آمنة للجميع وبكفاءة عالية.

وأوضحت الجامعة أن البرناج يهدف إلى استكمال البنية التحتية الرقمية للجامعة، ومراجعة وتقويم وتسريع جميع الخطط ذات العلاقة بالتحوّل الرقمي في الجامعة، والتأكد من مواءمتها مع أهداف الجامعة، وتطوير القدرات الرقمية التشغيلية في الجامعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، ورفع تصنيف الجامعة في مؤشر نضج الخدمات الإلكترونية (يسر)، ورفع نسبة الالتزام بمعايير الأمن السبراني، والإسهام في رفع كفاءة الإنفاق، عن طريق تقديم خدمات رقمية مرنة تقلل الحاجة إلى التدخل البشري.

وأشارت إلى أن برنامج التحوّل الرقمي سيسهم في توفير بيئة عمل متميزة، ترتقي بالخدمات الرقمية لجميع المستفيدين داخل وخارج أسوار الجامعة، وتحوّل رقمي مبني على إستراتيجية وحوكمة منضبطة، وحلول مبتكرة ومبادرات ريادية ابتكارية للتحديات، وبيئة جامعية افتراضية ذكية وآمنة.

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