- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن 57 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد:كشف مصدر طبي حكومي بالأردن، عن سبب وفاة ستيني عقب تلقيه الجرعة الثانية من “أسترازينيكا” المضاد لكورونا قبل 6 أيام، قائلا:”الوفاة كانت بسبب توقف مفاجئ بالقلب، وليس للقاح أي علاقة”.
وأشار المصدر إلى أن التشريح والعينات التي أخذت من جثة المتوفي، أظهرت أن الوفاة كانت بسبب توقف مفاجئ بالقلب، مبينا أنه كان يعاني من عدة أمراض كمشاكل بالقلب وتركيب عدة شبكات قلبية، بالإضافة للضغط والسكري، بحسب “عمون”.
فيما أوضح أن اللقاح لا علاقة له بأسباب الوفاة، حيث سقط المتوفي البالغ من العمر 66 عام مغشيا عليه عندما هم بمغادرة مركز تطعيم الجامعة الأردنية، بعد عشر دقائق من تلقيه الجرعة الثانية من لقاح “أسترازينيكا”،فيما جرت محاولات لإنعاش قلبه من قبل كوادر في المركز، ثم نقله إلى مستشفى الجامعة الأردنية، لكنه فارق الحياة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سقط مغشياً عليه.. الكشف عن سبب وفاة أردني بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح “أسترازينيكا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.