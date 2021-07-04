تراند الفن: وزير الموارد البشرية يصدر 6 قرارات توطين جديدة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏27 دقيقة مضت المرصد 17 زيارة

صحيفة المرصد : أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، 6 قرارات وزارية جديدة لتوطين المهن والأنشطة تستهدف أكثر من 40 ألف وظيفة وتشمل القرارات مهن الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة، وأنشطة التخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات ، والمهن الفنية والهندسية.

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