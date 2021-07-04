تراند الفن: “مترو الأنفاق” يكشف ضوابط ومواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 01:09 مساءً - قال مصدر بالهيئة القومية للأنفاق إنه سيتم إصدار تعليمات للشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، المعنية بإدارة الخطين الأول والثاني والشركة الفرنسيةRATP المكلفة بإدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق، بشأن إعداد جداول العمل داخل الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق ضمن استعدادات الهيئة لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف المصدر لـ“القاهرة 24”، أنه سيتم تشغيل قطارات مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من الخامسة والربع فجرًا حتى الثانية عشرة والنصف من اليوم التالي وفقًا لتحرك آخر قطار، موضحًا أن مواعيد مترو الأنفاق ستكون على النحو التالي:

تحرك آخر قطار بالخط الأول “حلوان – المرج” من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً.

تحرك آخر قطار بالخط الأول “حلوان – المرج” من محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء.

تحرك آخر قطار بالخط الثاني “شبرا الخيمة – المنيب” من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً.

تحرك آخر قطار بالخط الثالث “العتبة – عدلي منصور” من نادي الشمس الساعة 23.15 مساء.

تحرك آخر قطار بالخط الثالث “العتبة – عدلي منصور” من العتبة 23.45 مساء.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم استكمال زيادة رحلات الخط الأول بين محطتي حلوان – المرج الجديدة إلى 510 رحلات ورحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة – المنيب إلى 612 رحلة ورحلات الخط الثالث بين محطتي العتبة – عدلي منصور إلى 351 رحلة يوميا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

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