تراند الفن: رئيس جامعة الفيوم: صرف مكافأة لجميع العاملين بسبب جهودهم خلال أزمة كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏43 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة

قرر الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الأحد، صرف مكافأة بواقع 650 جنيهًا لكل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، “الدائمين- والمتعاقدين – والمنتدبين”، بالجامعة.

وقال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إن صرف هذه المكافأة للجهود المتميزة والمبذولة للعاملين بالجامعة، في التجهيزات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني “22020-2021″، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ونظرًا لتفانيهم في خدمة الجامعة، وأداء مهامهم الوظيفية على النحو الأمثل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.