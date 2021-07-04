طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 والسحب الجديد

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عمر شويل - جدة طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 تحظى باهتمام كبير من قبل الكثيرين من أجل المشاركة في السحوبات المقبلة، حيث أعلن مقدم المسابقة الإعلامي البارز “مصطفى الأغا” عبر برنامجه صدى البلد، عن الانطلاقة الجديدة على جوائز هي الأضخم والتي تخطت حاجز الـ 3.5 مليون$، وسط توقعات بارتفاع أعداد المشتركين في ظل تزايد الطلب على المشاركة من جميع الدول، نظرًا للمصداقية التي تتمتع بها والشفافية الكاملة أثناء السحب، وحتى الآن تم السحب على جائزتين بقيمة 125000 و250 ألف دولار أمريكي، وفاز بهما على التوالي، المواطن الأردني محمد اللباني، والسوري المقيم بالإمارات محمد عبيد، كما فاز بالسحب على جائزة النصف مليون دولار التي تم سحبها خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، المواطن المصري المقيم للعمل بالمملكة العربية السعودية “محمد طارق عبدالوهاب”.

أول سحب على جائزة الـ 125.000$

وأعلنت مسابقة الحلم عبر موقعها الرسمي على تويتر، أنه تم السحب على أولى جوائزها بقيمة 125 ألف دولار أمريكي، ثم تلاها السحب على الجائزة الثانية بقيمة 250.000 دولار، مع العلم أن باب الاشتراك مفتوح ومتواصل على تلك الجائزة قبل ساعات من الإعلان عنها، وتم استعباد أقارب العاملين في البرنامج للمصداقية، والاشتراك متاح عبر الأرقام التي ننشرها لكم خلال السطور التالية لكل دولة على حدها، وفق تعريفة الاتصال المدرجة لكل بلد او بند الرسائل النصية.

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

ومن جانبها، أتاحت المسابقة عدة طرق من أجل تسهيل عملية الاشتراك على المشتركين، فلم تقتصر على طريقة واحد كما كان في السابق، بل أصبحت 4 طرق مختلفة تتمثل في:

الاشتراك من خلال إرسال رسالة تحتوي على كلم حلم إلى الرقم المرادف لدولتك. أو الاتصال على ذات الرقم أو من خلال الرقم الدولي الموحد بـ سعر دقيقة المحمول الدولية. أو من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية والتسجيل من خلال برقم الموبايل. أو من خلال التسجيل في النموذج المُدرج بالموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، كما هو موضح بالصورة التالية:

أرقام الاشتراك في المسابقة من جميع الدول

ويمكنكم الاشتراك من خلال أرقام مسابقة الحلم المجمعة في الجدول التالي:

أرقام الاشتراك من السعودية: 650444 أرقام الاشتراك في العراق: 1200 أرقام الاشتراك في الإمارات: 3636 رقم الاشتراك من تونس: 85988 أرقام الاشتراك من مصر: 95458 أرقام الاشتراك من المغرب: 9669 أرقام الاشتراك من فلسطين: 1623

أو الاتصال من الرقم الدولي الموحد من جميع الدول: (008821622775627).

أو الرقم الموجود أمام كل دولة حسب المشغل وبالتعريفة المدرجة بالصور التالية:

اسم الفائز بسحب الـ 125.000 دولار

جدير بالذكر أن الفائز السحب الأول من مسابقة الحلم للعام الجاري 2021، هو الأردني محمد اللباني، واستطاع من الفوز بجائزة السحب الأولى وتقدر قيمتها بـ 125 ألف دولار أمريكي، وتم استضافته في البرنامج، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن السحب الجديد المقبل خلال الأيام القادمة، ومن المتوقع أن يكون على جائزة بقيمة 100 ألف دولار.

ضوابط أساسية لتسلُم الفائز لجائزته

جدير بالذكر أن الفائز بالجائزة يخضع لعدد من الضوابط من أجل تسلُم جائزته، منها الحضور إلى مكان تسليم الجائزة خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الإعلان الرسمي عبر برنامج صدى الملاعب، وإذا تخلف عن الحضور في الموعد المحدد، يسقط حقه في الحصول عليها ومن حق المسابقة في الإعلان عن متسابق آخر، ولا يمكن التقدم بطلب أو رفع قضية تعويضات، مع العلم أن الجوائز المالية تسلم كما هي، أم الجوائز العينية كالسيارات والذهب، يمكن استبداله ماليًا أيضًا، بينما لم يتم تحديد بعد قيمة وموعد السحب المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يكون بقيمة نصف مليون دولار في شهر رمضان الكريم، بينما يتوالى البحث عن طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2021.

سحب الأسرة على جائزة نصف مليون دولار

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه المسابقة على قدمٍ وساق من أجل إجراء السحب الجديد على جائزة بقيمة نصف مليون دولار أمريكي خلال شهر رمضان الكريم، والذي يُطلق عليه سحب الأسرة، مع دخول المشتركين وقت السحب على إمكانية الفوز بجائزة منزل الأحلام باليونان، في الوقت الذي يتم فيه استقبال الطلبات من جميع الدول على مدار الساعة.

سحب جديد بقيمة ربع مليون دولار

كما أعلن الإعلامي مصطفى الأغا مقدم المسابقة عن قيمة السحب الجديد المقبل خلال شهر يونيو 2020، وسيكون بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، مع العلم ان الاشتراك متاح في هذا السحب حتى موعد بدء الحلقة الخاصة بإعلان اسم الرابح.

أسماء الفائزين حتى الآن

الأردني محمد اللباني فاز بجائزة $125,000 السعودي محمد مقبول حسين فاز بجائزة المستوى البرونزي $5,000 السعودي امجد كوجان فاز بجائزة المستوى الفضي $10,000 السعودي حميد ادهي فاز بجائزة المستوى الذهبي $15,000 المصري سيد سعد محمد فاز بجائزة المستوى البلاتيني $20,000 المصري ابراهيم عبدالغني السيد فاز بجائزة المستوى الماسي $30,000 الإماراتي محمود محمد العبيد فاز بجائزة $250,000 المصري محمد طارق عبدالوهاب فاز بجائزة $500,000 الكويتي حمزة البشير فاز بجائزة $30,000

جائزة مبتكرة لأول مرة

ولأول مرة هذا العام، وتماشيًا مع توسيع قاعدة الفائزين من خلال هدايا وجوائز مبتكرة غير تقليدية، أعلنت المسابقة عن السحب على جائزة منزل الأحلام من بين المشاركين أثناء إذاعة حلقة السحب المالي الذي يسبقها، مع العلم ان هذا المنزل موجود بإحدى الجزر الخلابة بدولة اليونان على شاطئ البحر المتوسط، وكان قد سبق السحب عليها من قبل خلال السحوبات الأولى من العام الجاري، أما بالنسبة للكثيرين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بإحدى الجوائز التي تم سحب عليها خلال الفترة الماضية والأخيرة، فيمكنهم من الحصول على العملات الذهبية والمعدنية نتيجة الاشتراك المتواصل، ما يساعدهم على حصد هدايا وجوائز السحب السريع الذي يتم الإعلان عنها باستمرار، إلا أنها تكون ذات قيم أقل من مثيلاتها من السحوبات الأساسية.

وتحديد موعد سحب الـ 250.000$

يأتي هذا في الوقت الذي أزاحت فيه مسابقة الحلم، الستار، عن موعد السحب الجديد على جائزة الربع مليون دولار أمريكي، والتي تقرر لها فعليًا الأول من يوليو المقبل، موعدًا لإذاعة حلقة السحب مع الإعلامي مصطفى الأغا، بينما سيتم فور الإعلان عن اسم الفائز، تحديد قيمة السحب التالي الذي سيتم تلقي طلبات الاشتراك له، وبالفعل تم إذاعة حلقة هذا السحب مساء الخميس الأول من يوليو 2021، ووسط أجواء من الترقب والسعادة، تم السحب من خلال القرعة العشوائية من بين أسماء المشتركين، ليتم الإعلان رسميًا عن اسم الفائز، وهو المواطن المصري أحمد محمد إبراهيم، والذي يتواجد للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم الاتصال به لتهنئته.