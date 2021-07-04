تراند الفن: رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يصل القاهرة لحضور نهائي بطولة الشباب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 02:10 مساءً - وصل إلى مطار القاهرة الأمير عبد العزيز بن تركي، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، قادما على رأس وفد من الرياض فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يتابع خلالها نهائي بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة والتى تقام على استاد القاهرة بعد غد الثلاثاء بين منتخبي السعودية والجزائر.

وكانت فعاليات الدورة الخامسة من كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة والتى ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم قد بدأت فى مصر من 20 يونيو الماضي وحتى 6 يوليو الحالي بمشاركة 16 منتخبا تم وضعهم فى 4 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات من بين المنتخبات 12 منتخبا عربيا و4 منتخبات إسلامية مدعوة للمشاركة فى البطولة وهى منتخبات النيجر والسنغال وأوزبكستان وطاجيكستان.

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