تراند الفن: “السكة الحديد”: تدفع بـ170 قطارًا إضافيًا استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 02:10 مساءً - أعلنت هيئة السكة الحديد، أنه اعتبارًا من يوم 13 يوليو حتى 31 يوليو2021 الدفع بعدد 170 قطارا إضافيًا بإجمالي عدد 131736 مقعد بالإضافة إلى القطارات المجدولة والتي تعمل بصفة يومية؛ وذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك واستيعاب الإقبال الكبير من قبل جمهور الركاب.

وفيما يلي جداول ومواعيد القطارات الإضافية:

وأوضحت الهيئة أن الحجز متاح قبل ميعاد السفر بـ 14 يوما على أن يتم حجز 4 تذاكر لكل راكب بموجب الرقم القومي، حيث يتم الفتح على جميع القطارات المكيفة بالوجه القبلي لأعمال الحجز المسبق صباح اليوم التالي في تمام الساعة 7.00 صباحًا، كما أن الحجز متاح من خلال شبابيك التذاكر وأبلكيشن الحجز تطبيق الهاتف المحمول وموقع الهيئة المخصص لحجز التذاكر بنسبة 20% من المقاعد المكيفة، وذلك بناءً على توجيهات الفريق وزير النقل؛ لمنع ظاهرة السوق السوداء والتهرب من دفع الأجرة.

وشددت الهيئة على الركاب بضرورة الحصول على تذكرة السفر قبل دخول المحطات لركوب القطارات من مصادرها المعتمدة وذلك لحفظ حقوقهم وعدم التعرض لدفع قيمة التذكرة مضاف إليها الغرامة المقررة، حيث تم التنبيه على جميع الجهات الرقابية بالهيئة وبالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بضرورة مراجعة تذاكر السفر بالأبواب والالتزام بالإجراءات الاحترازية بالمحطات وداخل القطارات من حيث إجراء أعمال النظافة والتعقيم والتطهير اليومي والتزام الركاب بارتداء الكمامة وعدم التدخين بالمحطات أو داخل القطارات حفاظًا على السلامة العامة والهيئة تتمنى لجمهورها سلامة الوصول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.