تراند الفن: مؤتمر علمي حول استخدام منظار البطن في جراحات المسالك البولية ببورسعيد (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 02:10 مساءً - عقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية “المؤتمر العلمي التعليمي عن استخدام منظار البطن في جراحات المسالك البولية”، وذلك من داخل مستشفى الزهور بورسعيد، إحدى المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.

يأتي ذلك في إطار سعى الهيئة الدائم لتطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وتبادل الخبرات مع رواد وعمالقة الأطباء في مختلف التخصصات الطبية وخاصة النادرة منها.

وترأس المؤتمر الدكتور على عبد الكريم، أستاذ جراحة المسالك البولية جامعة إسكندرية وسكرتير مؤتمر جراحي المسالك البولية لحوض البحر المتوسط، كما شارك عدد من الأطباء من محافظات دمياط والإسماعيلية، وسيتم بث فعاليات المؤتمر “أونلاين” لتحقيق الاستفادة القصوى للأطباء ممن لم يتسنى لهم الحضور، وذلك عبر الموقع الإلكتروني مؤتمر دول البحر المتوسط لمناظير المسالك البولية.

وبحسب بيان أصدرته الهيئة، بدأ المؤتمر بمحاضرة نظرية عن استخدام مناظير البطن في جراحات المسالك البولية الدقيقة، وعلى هامش المؤتمر تم إجراء عده جراحات دقيقة، وذلك في إطار التطبيق العملي من داخل غرفة العمليات بمستشفى الزهور، تم إجراء 3 جراحات هامة ودقيقة في تخصص الكُلى والمسالك البولية لبعض المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتنسيق مع الدكتور رؤوف زخارى رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى الزهور، وأعضاء الفريق الطبي بقسم المسالك البولية في المستشفى.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن البحث العلمي والتطوير المستمر والممارسة الإكلينيكية السليمة وفق أدلة العمل الاسترشادية المحدثة عالميًا، هو دستور عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأشار إلى حرص الهيئة الدائم على الانفتاح وتبادل الخبرات مع جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، وكذلك الاستفادة من التحديات والتغلب عليها، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد حلم كل المصريين، الذي يتطلع إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيقه، ليوفر رعاية صحية جيدة متكاملة لكل المصريين على حد سواء، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان، وأحد أهداف رؤية مصر2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تقدم كل أوجه الدعم لإنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر).

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