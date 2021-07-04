تراند الفن: شاهد بالصور: إزالة أكثر من 1400 موقع عشوائي لورش ومستودعات كيلو 8 بجدة

صحيفة المرصد: شرعت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية خزام الفرعية بمشاركة الجهات الأمنية والمختصة في أعمال إزالة أكثر من 1400 من الورش والمستودعات والمحال العشوائية المخالفة في عدد من المواقع ضمن حدود وقف الملك عبدالعزيز (العين العزيزية) في كيلو 8 جنوب طريق مكة القديم.

مخالفات عديدة

وأوضح رئيس بلدية خزام المهندس أحمد الزهراني بأن أعمال الإزالة داخل حدود وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية جاءت نتيجة مخالفات عديدة تمثلت في إقامة أنشطة مهنية عشوائية داخل المناطق السكنية، وبلا مستمسكات شرعية، فضلا عن التشوه البصري والبيئي الناتج عن تلك الأعمال وما تشكله من مخاطر أمنية واقتصادية واجتماعية وصحية.

وبين الزهراني أن أعمال إزالة المواقع المخالفة بدأت بعد إشعار أصحاب المستودعات والمنشآت القائمة، مشيرا إلى أنه جرى إيقاف الخدمات عنها بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة، تمهيدا لاستكمال معالجة المخالفات ورفع المخاطر القائمة.

إزالة المخالفات البلدية

وتؤكد أمانة جدة استمرار جهودها في إزالة المخالفات البلدية والحد من الظواهر السلبية والعشوائيات والأنشطة غير النظامية داخل المناطق السكنية وخارجها، مثمنة تعاون الجميع في الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال بـ 940 أو من خلال تطبيق بلدي على الهواتف الذكية.