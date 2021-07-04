تراند الفن: الفنانة العراقية داليا نعيم: ما عندي وقت للصلاة!

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 02:10 مساءً - أدمن ‏52 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: أثارت الفنانة العراقية داليا نعيم الجدل بعد سؤالها عن آخر مرة أدت فيها فريضة الصلاة. وقالت نعيم خلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس، على قناة “الرشيد”:”شوف أنا بقول راح استمر بالصلاة، بس صدقني مرات لما بشوف الحياة، متل أنا عندي برنامج وياك صار وقت الصلاة”. وأشارت:”شلون بدي صلي وحاطة ميك أب، صلاتي غير استمرارية، ومو شرط أصلي اليوم وأباشر بصلي غدا، هذا الموضوع غلط”.

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