نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مخدة الأرز .. أفضل تكييف منزلي في الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، يزداد البحث عن طريقة عمل مخدة الأرز التي تحتفظ بدرجة الحرارة لأطول وقت، وتعد بمثابة تكييف منزلي بدون أي تكاليف، إليكم الطريقة بالتفصيل من خلال المقال.

طريقة عمل مخدة الأرز

يعاني الكثير من الأشخاص من الأرق وعدم انتظام النوم في فصل الصيف بسبب درجات الحرارة المرتفعة، وفي حالة عدم امتلاك تكييف لظروف مادية أو صحية، فهنا يأتي دور مخدة الأرز السحرية، وفيما يلي طريقة إعدادها بالخطوات:

المستلزمات المطلوبة

كيس مخدة فارغ مصنوع من القطن بنسبة 100%.

كيس من الأرز.

طريقة عمل مخدة الأرز

أولاً، يتم غلق إحدى أطراف كيس المخدة باستخدام خيط وإبرة. ثانيًا، يتم تفريغ كيس من الأرز داخل المخدة القطنية. ثم يتم غلق الجانب الآخر من كيس المخدة باستخدام الخيط أيضًا. من ثم يتم وضع كيس المخدة في الفريزر لمدة 60 دقيقة على الأقل. بعد ذلك يتم إخراجه من الفريزر، واستخدامه في النوم.

الجدير بالذكر أن مخدة الأرز تحتفظ بالبرودة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، وهي فترة كافية للخلود إلى نوم عميق وهادئ، كما أن الأرز يفقد البرودة ببطء شديد.

مع الأخذ في الاعتبار عدم استخدامها بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية ضد الأرز، فهي غير مناسبة لهم على الإطلاق.

فوائد مخدة الأرز

هناك فوائد كثيرة تعود على الشخص الذي يبدأ في استخدام المخدة القطنية المملوئة بالأرز، ومنها التالي:

التخلص من الأرق ليلاً.

·كما تساعد على النوم العميق والتخلص من التوتر.

الخروج من حالات الاكتئاب.

تساعد الشخص على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب.

مع العلم أن مخدة الأرز تعد وسيلة للتدفئة أيضًا وليس للتبريد فقط، وذلك من خلال الالتزام بنفس الخطوات إلا أنه يتم وضعها في الميكروويف لمدة دقيقتين بدلاً من الفريزر.