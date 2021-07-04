تراند الفن: الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 03:09 مساءً - نصح دكتور محمود شاهين، مدير هيئة التحليل والتنبؤات الجوية المواطنين، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل، واصطحاب واقٍ للرأس للحماية من التعرض للشمس.



وأضاف شاهين لـ”القاهرة 24″ أن درجات الحرارة تتروح بين 36 و38 درجة مئوية في الظل، إلى أنه أثناء تعرضنا لأشعة الشمس تكون الدرجة المحسوسة أكبر من 40 بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

واختتم مدير هيئة التحليل والتنبؤات الجوية من المتوقع استمرار هذه الموجة لنهاية الأسبوع على الأقل.



وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الأحد شديد الحرارة نهارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ومن المتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة بما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2- 4) درجات، مع تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

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