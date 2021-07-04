تراند الفن: 158 طالبًا يؤدون اختبارات أوائل الشهادة الإعدادية بأسوان

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 03:09 مساءً - تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لجان الاختبارات المحايدة “مدرسة الفصول الإعدادية الملحقة”، والتي تم إجراؤها اليوم لأوائل الطلاب والطالبات الحاصلين على الدرجة النهائية بإجمالي 158 طالبًا وطالبة فقط من الذين تقدموا لأداء الاختبارات عبر الرابط الإلكتروني الذي حددته مديرية التربية والتعليم منذ 24 يونيو الماضي، وذلك من إجمالي 424 طالبًا وطالبة.

ورافق المحافظ الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

وقال اللواء أشرف عطية، إنه تم التنسيق مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، الذي رحب بهذه الفكرة الهادفة لتحفيز أبنائنا الطلاب المتفوقين وتشجيعهم للاستمرار في تحقيق التفوق في المراحل التعليمية التالية من خلال إجراء اختبار تحديد المستوى التعليمي الذي أهلهم لتحقيق الدرجات النهائية في جميع المواد الدراسية، مؤكدًا أنه تم وضع منظومة مشددة لاختبارات الأوائل حتى يحصل كل طالب على حقه كاملًا، وتم إعداد لجان محكمة مكونة من رؤساء لجان ومراقبين من خارج المركز أو المدينة التي توجد بها لجان الامتحانات، كما تم إعداد كنترول بإشراف من المحافظة لتحقيق الترتيب العادل لأوائل الشهادة الإعدادية.

وعقب تفقده للجان الامتحان، التقى محافظ أسوان، بأولياء أمور الطلاب والطالبات والذين أشادوا بهذه المبادرة والتجربة المتميزة التي تحدث لأول مرة لتقييم أوائل الشهادة الإعدادية بشكل متميز.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد قبيصي، أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان فقد تم إعداد الاختبارات بسرية تامة لتشمل 6 أسئلة المواد الدراسية التي تم الامتحان فيها بمعدل سؤال لكل مادة، لافتًا إلى أن مدة الامتحان ساعة واحدة داخل لجان الاختبارات التي تم تحديدها وهى لجنة إدارة أسوان التعليمية بمدرسة الفصول الإعدادية الملحقة (التجريبية)، وأيضًا لجان إدارت دراو وكوم أمبو ونصر النوبة التعليمية بمدرسة مجمع محمد محمود القهمورى للغات بكوم أمبو، بجانب لجنة إدارة إدفو التعليمية بمدرسة إدفو الإعدادية الحديثة.

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