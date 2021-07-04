تراند الفن: عاطل يقتل جاره بسبب خلافات مالية بينهما في الشرقية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 03:09 مساءً - لقي عامل، مصرعه، قبل قليل؛ متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في الجانب الأيمن، تلقاها على يد عاطل جاره، إثر خلافات مالية بينهما بقرية “بحر البقر” التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو عبدالرؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي، بوصول المدعو “إسلام ج ع”، 24 سنة، عامل، مُقيم بقرية بحر البقر التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية، جثة هامدة؛ متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالجانب الأيمن.

وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو “ال س”، 19 سنة، عاطل، وأنه تعدى على المجنى عليه إثر خلافات مالية بينهما.

جرى ضبط المتهم، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 3767 إداري الحسينية لسنة 2021، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

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