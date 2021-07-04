تراند الفن: مصر: مشاجرة زوجان مسنان 80 عاما تنتهي بجريمة قتل!

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد: قتلت عجوز مصرية في الثمانينات من عمرها زوجها بعد أن ضربته بعكاز على رأسه لأنه كان دائما يضربها ويشتمها.

وبحسب “الوطن” المصرية، قالت العجوز خلال التحقيق إنه كان “إنسان لسانه طويل كان بيشتمني وبيضربني على طول وآخر مرة ضربني بالعكاز بقوة، عشان كده اتخنقت منه وخطفت العكاز وضربته على دماغه فوقع على الأرض”.

وأوضحت أنه ضربها على ظهرها ما أصابها بألم شديد وبعدها أسرعت نحوه وتمكنت من استخلاص العكاز منه وهشمت رأسه به فسقط على الأرض جثة هامدة وحضر جيرانهما خلال المشاجرة وأبلغوا الشرطة.

ووجهت للعجوز تهمة قتل زوجها عمدا وقررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب الوفاة رسميا، واستدعت النيابة 3 من شهود العيان على الحادث من جيرانهما في مدينة نصر.