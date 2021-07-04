تراند الفن: وزنها 10 طن.. شاهد: لحظة نجاة عمال بعد سقوط شاحنة فجأة على رؤوسهم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - أدمن ‏22 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: نشر حساب الدفاع المدني بمدينة Boppard الألمانية مقطع فيديو في الفيسبوك مع التعليق “لحسن الحظ سقطت الشاحنة على قطعة حديدية مما أنقذ الرجال من الموت”. وظهر في الفيديو، شاحنة وزنها أكثر من 10طن، كادت تنهي حياة عمال عندما حاولوا إعادتها لوضعها الطبيعي بعد سقوطها، لكنها كادت أن تقتلهم. ووثق الفيديو، العمال تحت الشاحنة الضخمة بعد سقوطها، حيث أنقذتهم العناية الإلهية من الموت المحقق، بعد محاولة منهم للخروج من أسفلها وبالفعل خرجوا دون أن يتعرضوا لأي إصابات.

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