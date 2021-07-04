تراند الفن: محافظ الفيوم: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، رفع درجة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى؛ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددًا على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة، والتواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية؛ بهدف الاستجابة السريعة لمشكلات المواطنين والتعامل الفوري مع الظروف الطارئة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية؛ لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة العيد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والعميد أحمد بدوي المستشار العسكري للمحافظة، وممثل عن مديرية أمن الفيوم، ومديري شركات الخدمات والمرافق، ورئيس الغرفة التجارية بالفيوم.

خلال الاجتماع، وجه محافظ الفيوم، بضرورة تطبيق الضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى بالمساجد الكبرى، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة زوار بيوت الله، مشددًا على المتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومسئولي مديرية الأوقاف لجميع الإجراءات.

وأصدر المحافظ، تكليفات لرؤساء المدن والوحدات المحلية بالتنسيق مع مسئولي الزراعة وجهاز حماية الأراضي، بالمتابعة الميدانية والمرور اليومي لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو التشوين أو البناء، وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع قوات الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما شدد على رؤساء مجالس المدن بتكثيف حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول؛ للحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ تابع خلال الاجتماع مع مديري المديريات، ومديري شركات الخدمات والمرافق، خطة كل قطاع من القطاعات خلال العيد.

ووجه بتشكيل غرف عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة، والتدخل الفوري فى حالات الطوارئ، كما راجع المحافظ، مع رئيس الغرفة التجارية، إجراءات السيطرة على الأسعار بمحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، ووجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية في توزيع لحوم الأضاحي لضمان وصولها إلى مستحقيها.

كما أمر المحافظ أيضًا بضرورة استمرار أعمال اللجان المعنية بمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمنشآت السياحية، والمطاعم، والأندية والمنشآت الرياضية، وذلك بالتنسيق مع إدارة البيئة، ومجالس المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، مؤكدًا أن المحافظة تتعامل بحسم مع ملف الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامة المواطنين.

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