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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - أدمن 52 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد: قال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، إن سامي الجابر لم يؤهل منتخبنا السعودي لبطولة كأس العالم في أي من النسخ الأربع.
ووصف المريسل عبر برنامج الحصاد الرياضي، من يدعي بأن سامي الجابر شال المنتخب 4 مرات بالكذبة التاريخية، متسائلا: متى شاله؟
وأضاف نعم سامي الجابر أسطورة نادي الهلال لكنه يؤهل المنتخب 4 مرات كأس عالم متسائلا “ايش سوى”؟
وتابع: “سامي مثل المنتخب وهذا شيء نفتخر فيه لكن تعطيه شيء فوق حقه لأ، لا الإعلامي الهلالي ولا كل الكتيبة الهلالية تعطيه فوق حقه” .
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. المريسل :من يقول ” سامي الجابر” شال المنتخب 4 مرات كذبة تاريخية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.