تراند الفن: شوقي غريب يمنع عبد الرحمن مجدي من الانتقال إلى الأهلي (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - كشف مصدر مقرب من اللاعب عبدالرحمن مجدي، لاعب الإسماعيلي، حقيقة تدخل شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، في صفقة انتقال اللاعب إلى الأهلي خلال الفترة الماضية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″: “كان هناك عرضان للاعب، أحدهما من الأهلي والآخر من بيراميدز، وكانت رغبة اللاعب الأولى هي الانتقال للنادي الأهلي”.

وتابع المصدر: “عبد الرحمن اتصل بمدربه في المنتخب الأوليمبي لاستشارته في الأمر، خصوصًا أنه يعتبر شوقي غريب بمثابة والده، لكن المدير الفني نصحه بالانتظار حتى نهاية أولمبياد طوكيو، لخوض تجربة الاحتراف الخارجي إذا ما ظهر بشكل جيد في المحفل العالمي”.

وكان شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أعلن قائمة المنتخب التي ستشارك في أولمبياد طوكيو الشهر الحالي، وكان على رأس الأسماء التي ضمها غريب لاعب الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي.

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