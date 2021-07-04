تراند الفن: شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأحد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - أدمن ‏ساعة واحدة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد – واس : أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 52.68 نقطة ليقفل عند مستوى 11031.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.7 مليار ريال. وكانت أسهم شركات أنابيب، والمتحدة للتأمين، وتشب، ولازوردي، والفخارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المراكز، وصادرات، والأبحاث والإعلام، وعذيب للاتصالات، والكيميائية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 3.63%. فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والإنماء، ولازوردي، والتصنيع، وأملاك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الفخارية، وكيان السعودية، ولازوردي، والراجحي، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

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