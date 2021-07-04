تراند الفن: تعرف على فعاليات مركز إبداع طلعت حرب الثقافي خلال شهر يوليو

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - ينظم مركز إبداع طلعت حرب الثقافي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية عددا من الفعاليات الثقافية المتنوعة خلال شهر يوليو، حيث يُقام كل يوم خميس نشاط حكي ورسم بعنوان “حكاية مكان” أونلاين عبر الانترنت مصحوبًا بلغة الإشارة في تمام الساعة 6 مساء ، كما يوجد كل يوم جمعة من شهر يوليو بروفة العرض المسرحي من الساعة 1ظهرًا إلى الساعة 4مساءً، ويُخصص يوم السبت لبروفة فريق كورال الدمج طلعت حرب الموسيقي.

كما تُخصص أنشطة تنموية لذوي الهمم من عروض أفلام، وألعاب كمبيوتر، وحكي، وفنون تشكيلية، وتنظم ورشة بعنوان “علوم وفن” تحتوي على معلومات ورسم وكيفية صناعة الصابون، وورشة “العزف بالألوان” تضم الموسيقى والرسم والتلوين، كما تنظم ورشة الفنون التشكيلية بمناسبة ثورة يوليو، ومعرض للمواهب الشبابية لعرض التصوير الفوتوغرافي للشباب.

وتُقيم صالون ثقافي بمناسبة ثورة يوليو، في يوم 31يوليو، ويدير الصالون الأستاذ محمد الشافعي، ويحضر كلًا من دكتور نبيل الطوخي أستاذ تاريخ في جامعة بني سويف، ودكتور خلف الميري ودكتور طارق منصور أستاذة التاريخ بجامعة عين شمس.

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