تراند الفن: إنتر ميلان يعلن موعد المؤتمر التقديمي لموسم 2021/22

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - أعلن نادي إنتر ميلانو الإيطالي، موعد المؤتمر الصحفي التقديمي للموسم المقبل 2021/22، وذلك بحضور المدرب الجديد سيموني إنزاجي الذي تولى المهمة في الأشهر الماضية.

وقال نادي إنتر في بيان رسمي: “يوم الأربعاء 7 يوليو، سيلتقي المدير التنفيذي الرياضي جوزيبي ماروتا والمدرب سيموني إنزاجي بالصحفيين خلال مؤتمر في سان سيرو لتقديم الموسم الجديد”.

ورغم التتويج بالدوري الإيطالي في الموسم الماضي، قرر إنتر الانفصال عن المدرب أنطونيو كونتي؛ لأنه أراد تعاقدات جديدة ومشروع واضح للفوز مرة أخرى باللقب ويحتاج النادي لبيع اللاعبين بربح يصل إلى 80 مليون بسبب الوضع المالي.

جدير بالذكر أن إنتر توج بالدوري الإيطالي في الموسم المنقضي بعد وصوله إلى 91 نقطة، ليكسر هيمنة يوفنتوس على السكوديتو منذ سنوات عديدة.

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